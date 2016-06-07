واشنطن وجهت 35 ضربة ضد الجهاديين من حاملة الطائرات ترومان

وجهت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 35 ضربة ضد تنظيم داعش منذ انتقلت حاملة طائراتها ترومان من الخليج إلى شرق المتوسط، وفق ما أفاد ضباط على متن الحاملة الوكالة الفرنسية للأنباء الثلاثاء.

وتهدف العملية إلى اظهار القوة والليونة اللتين يتصف بهما الجيش الاميركى سواء للحلفاء أو الاطراف الاخرين. ونفذت مقاتلات اف 18 وطائرات دعم تتمركز على ترومان خمسين طلعة قتالية بين الجمعة ومساء الاثنين.

وأوضح المتحدث باسم الحاملة اللفتنانت تيم بييتراك أن 35 من هذه الطلعات تخللتها ضربات فى سوريا والعراق.

وأمنت هذه الطلعات دعما جويا للمقاتلين على الارض ولم تكن هجمات مباشرة على اهداف محددة كما حصل فى يناير حين تم تدمير مصرف يستخدمه الجهاديون فى مدينة الموصل بشمال العراق.

ولا تهدف القنابل دائما إلى القتل أو التدمير، فبعضها يلقى مناشير لرفع معنويات المقاتلين الذين يتصدون للجهاديين أو تحذير المدنيين من هجمات وشيكة.

وأوضح مسؤول التسليح فى حاملة الطائرات جيم ماكدونالد انه منذ عبرت ترومان قناة السويس، فان كل القنابل الفتاكة التى استخدمت كانت صواريخ تبلغ زنتها 225 كلغ ويمكن التحكم فيها بواسطة اللايزر أو نظام "جى بى اس".

وأضاف ماكدونالد أن "قنبلة ذكية بزنة 225 كلغ يمكن أن نفجرها فى غرفة الاستقبال فى منزل إذا شئنا من دون أن نضطر إلى تدمير المنزل برمته".

فى المقابل، فان الهجوم الذى استهدف مصرف الجهاديين فى الموصل استخدمت فيه قنابل عدة تناهز زنة كل منها طنا.

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