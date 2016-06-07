رجيم يجعلك تفقدين اكثر من 10 كيلو جرام خلال شهر رمضان

من أكثر الأشياء التي تتسبب لكثير من السيدات في القلق وتصيبهن بالإزعاج عند قدوم شهر رمضان الكريم، هو نظام الطعام في الشهر الكريم والإكثار من الأطعمة العالية الدسامة وأيضا العصائر المليئة بالسكريات، مما يؤدي به إلى اكتساب الكثير من الوزن الزائد عند انتهاء شهر رمضان الكريم.

لذلك إليك هذا الرجيم المبهر الذي يجعلك تخسرين أكثر من حوالي ١٠ كيلوات في انتهاء رمضان،بدون الامتناع عن مشروبات و مأكولات رمضان الشهية.

مشروب سحري يخلصك من الوزن الزائد في 7 أيام

ولكن أولا لابد من الحفاظ على المواعيد وسوف تقسم كالأتي:

أولا: تناول حوالي ٣ حبات من التمر بالإضافة إلى كوبا من الزبادي منزوعا من الدسم أو كوبا من اللبن وتكون هذه الوجبة وقت صلاة المغرب، ثم تأتي المرحلة الثانية بعد نصف ساعة لتناول طبقا من السلطة الطازجة ومضافا معها طبقا صغيرا من الشوربة الساخنة.

ثانيا: تأتي الوجبة الأساسية بعد صلاة العشاء وتتكون من تناول طبقا أيضا من السلطة بالإضافة إلى البروتين المتواجد سواء دجاج أو سمك، ولابد أن يكون مسلوقا أو مشويا ويمكن أن يتم طهيه على البخار، كما يمكنكم تناول أربع ملاعق من المكرونه أو أربعه من الأرز، إما إذا تم تناول أي نوع من المحاشي فانه يكتفي بأربع أصابع فقط.

ثالثا: وجبة السحور وتتكون من نصف رغيفا بالإضافة إلى أربع ملاعق فول بزيت الزيتون أو الزيت الحار ويمكنكم إضافة كوبا من الزبادي منزوع الدسم أو طبقا من سلطة الفواكه أو كوبا من العصير الطازج، ولكن دون إضافة أي سكريات كما انه لابد من الابتعاد عن المأكولات المقلية والمسبقة، وتأكدي أنكي إذا داومت على هذه الحمية فسوف تحصلين على جسما ممشوقا القوام عند انتهاء هذا الشهر الكريم ودون أن تكتسبي أي أوزان زائدة.

شبكةعيونالإخبارية

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