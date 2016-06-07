هل أنت ممن يعانوا من صداع الصيام وخصوصاً فى الأيام الأولى من رمضان ؟ إليك الحل وكيف تتخلص منه ! ، الكثير من الصائمين وخصوصاً فى الأيام الأولى من صيام شهر رمضان المعظم يعانوا من صداع دائم ، يصيبهم بالأرق والعصبية والتعب ويعود عليهم بالسلب فى هذا الشهر الفضيل ، من الممكن أن يؤدى إلى التقصير فى الفرائض وابسطها الصلاة ، حيث أن سبب شكوى الكثير من الصائمين هو أحساسهم بالصداع بسب تعودهم على المشروبات التى تزيد من نشاطهم وتكون منبهة للمخ ، مثل التعود على شرب القهوة و الشاى بكثرة وفى أوقات متقاربه ‏، وان الانقطاع المفاجئ عن هذه المشروبات ولعدد ساعات طويلة‏ خلال فترة النهار ،‏ يصاب الشخص بصداع فى الرأس ما بين متوسط وحاد‏ ، ولتجنب هذه المشكلة بالتدريج يجب التقليل عن شرب المنبهات فى الأيام القليلة قبل قدوم رمضان‏ حتى يتم التوقف .

أما الشق الثانى من الصداع وهو الأحساس بالصداع الذى ياخذ كامل الرأس فهو يأتى بعد الأفطار مباشرة ، بسبب أمتلاء المعدة بالطعام والشراب الساخن والبارد بعد ساعات طويلة من الصيام ، مما يسبب صداع شديد نتيجة اتجاه الدم إلى المعدة والقناة الهضمية لهضم وتمثيل الغذاء فيقل وصول الدم إلى المخ‏ ومن هنا نشعر بالصداع .‏

صداع الصيام

ويجب أن نعلم أن خلايا المخ بحاجة لأبسط أنواع السكر وهو الجلوكوز ، لكن ما يحدث أثناء الصيام هو أن مستوى السكر ينخفض فى الدم بشكل مفاجئ ولم يتأقلم عليه الجسم من قبل ، وهذا ما يسبب الصداع قبل الإفطار إيضاً والذى قد يشتد بالطبع قبل المغرب مباشرة‏ ، ولكى نتجنب كل هذه الأعراض يجب إتباع النصائح التالية ضرورى جداً .

1- تعجيل الإفطار وتأخير السحور ، مما يساعد فى التغلب على نقص الجلوكوز فى الدم .

2- تنظيم ساعات النوم والحصول على وقت كافى من الراحة‏ .‏

3- تنظيم المجهود البدنى ، وعدم بذل المجهود قبل أو بعد الإفطار مباشرة .

4- الإكثار من تناول الفواكه والخضروات الغنية بالألياف ، وممارسة الرياضة بعد أداء الصلوات بوقت كافى من الأفطار ، مما يحسن من حركة الأمعاء وعملية الهضم‏ .‏

شبكةعيونالإخبارية

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