نيابة سوهاج تقرر حبس عامل زراعى 4 أيام لاتجاره فى الأقراص المخدرة

أمر المستشار محمود شرف الدين، مدير نيابة مركز سوهاج، وسكرتارية طه محمد عثمان، بحبس المتهم "عواد.ح.ع" 50 سنة عامل زراعى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة المركز.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث مركز سوهاج، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه وزبائنه، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 88 قرصًا من مخدر "تامول".

وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام، ومصادرة المضبوطات.

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