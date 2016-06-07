صور..ميريل ستريب تسخر من ترامب وتقلد شخصيته بمهرجان نيويورك

ترجمة: كريم حسن

أثار فيديو الممثلة الأمريكية، ميريل ستريب، والذي تقلد فيه المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، ضجة كبيرة في كل مكان، ليلة أمس، الاثنين، حسبما أفادت ” CNN “.

وظهرت الممثلة الأمريكية ستريب مرتدية ملابس مثل تلك التي يظهر بها ترامب إلى جانب الشعر المستعار، وقد كان ذلك وأجرى في مسرح مهرجان نيويورك، وفقا لتقرير صادر عن مجلة انترتينمنت ويكلي.

والجدير بالذكر أن تقليد ستريب لترامب لا يعتبر أول مشاركة لها في السياسة، حيث قامت قبل ذلك المؤدي بالدفاع عن المساواة بين الجنسين، بعد أن كتبت رسالة إلى الكونغرس في عام 2015 لحثها على تمرير تعديل للحقوق المتساوية وضمان الحماية القانونية ضد التمييز بين الجنسين.

وكانت كلينتون قد أعربت في وقت سابق عن رغبتها في أن تجسد ستريب شخصيتها في فيلم يدور حول قصة حياتها.