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صور..ميريل ستريب تسخر من ترامب وتقلد شخصيته بمهرجان نيويورك

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الممثلة الأمريكية ميريل ستريب

الممثلة الأمريكية ميريل ستريب

ترجمة: كريم حسن

أثار الممثلة الأمريكية، ميريل ستريب، والذي تقلد فيه المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ، ضجة كبيرة في كل مكان، ليلة أمس، الاثنين، حسبما أفادت ” CNN “.

وظهرت الممثلة الأمريكية ستريب مرتدية ملابس مثل تلك التي يظهر بها ترامب إلى جانب الشعر المستعار، وقد كان ذلك وأجرى في مسرح مهرجان نيويورك، وفقا لتقرير صادر عن مجلة انترتينمنت ويكلي.

والجدير بالذكر أن تقليد ستريب لترامب لا يعتبر أول مشاركة لها في السياسة، حيث قامت قبل ذلك المؤدي بالدفاع عن المساواة بين الجنسين، بعد أن كتبت رسالة إلى الكونغرس في عام 2015 لحثها على تمرير تعديل للحقوق المتساوية وضمان الحماية القانونية ضد التمييز بين الجنسين.

وكانت كلينتون قد أعربت في وقت سابق عن رغبتها في أن تجسد ستريب شخصيتها في فيلم يدور حول قصة حياتها.

 

ستريب تقلد ترامب و تسخر منه

ستريب تقلد ترامب و تسخر منه

 

ستريب تقلد ترامب وتسخر منه

ستريب تقلد ترامب وتسخر منه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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أونا

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