ضبط 66 حالة غش فى امتحانات جامعة المنيا

أعلن الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أن عدد حالات الغش المضبوطة بكليات الجامعة منذ بداية امتحانات الفصل الدراسى الثانى حتى اليوم بلغت 66 حالة.

كما أوضح الدكتور أبو المجد أن حالات الغش اليوم بلغت 19 حالة، وكان من بينها 14 حالة إلغاء مادة بكليات العلوم والتربية والتربية الرياضية ودار العلوم والآداب، و4 حالات إنذار بكليات الآداب والتربية الرياضية، وحالة طبقت عليها المادة 125 بالإحالة لمجلس التأديب بكلية الآداب.

ومن جانبه شدد الدكتور أبو المجد رئيس الجامعة، على ضرورة الانضباط والالتزام داخل اللجان وتحويل حالات الغش إلى الشئون القانونية لتطبيق العقوبة عليها.

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