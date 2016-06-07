البيت الأبيض: خطاب الأسد أمام البرلمان لا يمثل تغييرا في مواقفه

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست اليوم الثلاثاء إن خطاب الرئيس بشار الأسد أمام اليرلمان السوري لا يمثل تغييرا في مواقفه أو أسلوب تفكيره.

وأضاف إيرنست- في تصريحات صحفية- “أن الأسد فقد شرعيته في قيادة البلاد؛ حيث لا يزال يستخدم العنف ضد شعبه ويصدر توجيهاته للجيش لإسقاط البراميل المتفجرة ضد المدنيين في الوقت الذي تستمر فيه معاناة مئات الآلاف من السوريين” .على حد قوله “.

وأكد المسئول الأمريكي أنه من المستحيل أن يفي الرئيس بشار يتعهداته بتوحيد سوريا تحت قيادته، مشيرا إلى أن استمرار وجود بشار في منصبه سيؤدي فقط إلى تفاقم الاضطرابات والفوضى والعنف في سوريا.

وتابع إيرنست قائلا إنه حان الوقت لرحيل الأسد حتى يستطيع المجتمع الدولي دعم الشعب السوري لاختيار المسار السياسي للبلاد، مضيفا أن هذا هو موقف الولايات المتحدة منذ فترة وأن خطاب الأسد لم يغير شيئا في هذا الموقف.

وحول الدور الروسي في سوريا، قال إيرنست إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد بنفسه أن عملية الانتقال السياسي أمر ضروري لوضع حد للاضطرابات والعنف في سوريا، مشيرا إلى أنه من الواضح أن من مصلحة روسيا تحقيق المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأضاف إيرنست “أن الرئيس بوتين التزم باستخدام النفوذ الروسي لجعل النظام السوري يمتثل إلى اتفاق وقف الاعتداءات في الوقت الذي تأمل فيه الولايات المتحدة بأن تفي روسيا بالتزامها، خاصة وأنه لوحظ وجود اتجاه مقلق خلال الأسابيع الاخيرة نحو انتهاك اتفاق وقف الاعتداءات.” على حد تعبيره “.

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