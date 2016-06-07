في_اليورو - المجموعة الثالثة - ذكريات التصفيات ومواجهات للمرة الأولى

بذكريات التصفيات المؤهلة لبطولة 2016 تضم المجموعة الثالثة منتخبات ألمانيا وبولندا وأيرلندا الشمالية وأوكرانيا.

ثاني مواجهات المجموعة تشهد مواجهة مألوفة لمنتخب ألمانيا ومدربه يواكيم لوف ومنتخب بولندا ومدربه آدم نوالكا.

ما ذكريات المجموعة ضد بعضهم البعض؟

مواجهات سابقة (الترتيب حسب مبارياتهم بالمجموعة)

افتتاحية المجموعة ستكون بين بولندا ومدربه أدم نوالكا ونظيره مايكل أونيل المدير الفني لأيرلندا الشمالية، كلاهما لم يتواجه من قبل الحالي لكن أخر مواجهة جمعهت المنتخبين كانت في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2010 وتعادلا بنتيجة 1-1.

ثاني مباراة بالجولة الأولى تشهد مواجهة ألمانيا ومدربه يواكيم لوف ضد أوكرانيا ومدربه ميخايلو فومينكو، أيضا لم يتواجها سابقا وتلك ستكون المواجهة الأولى، وأخر مباراة جمعت المنتخبين انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3.

تشهد ثاني جولة بالمجموعة الثالثة مواجهة أوكرانيا ضد أيرلندا الشمالية، أيضا لم يواجه فومينكو نظيره أونيل وتلك هي المرة الأولى، وأخر مباراة جمعت المنتخبين كانت في التصفيات المؤهلة ليورو 2004 وانتهت بالتعادل السلبي.

أما المباراة الثانية في نفس الجولة فتشهد مواجهة مألوفة لنوالكا وبولندا ولوف وألمانيا، إذ أنهما تواجها 3 مرات سابقة تعادلا سلبيا في ودية عام 2014 وفازت بولندا بنتيجة 2-0 في التصفيات المؤهلة ليورو 2016، ثم فاز منتخب ألمانيا بنتيجة 3-1 في نفس التصفيات في مباراة الإياب.

ثالث جولات المجموعة تشهد مواجهة ألمانيا ضد أيرلندا الشمالية ولم يتواجه أونيل ضد لوف بعد، وأخر مباراة جمعت المنتخبين كانت ودية في 2005 وانتهت بفوز الماكينات الألمانية بنتيجة 4-1.

لم يواجه نوالكا مدرب بولندا نظيره فومينكو مدرب أوكرانيا وثاني مباريات الجولة الثالثة للمجموعة ستكون مواجهتهما الأولى، وأخر مباراة جمعت المنتخبين انتهت بفوز أوكرانيا بهدف دون رد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014.

نجوم المجموعة

ألمانيا

يذخر المنتخب الألماني بعدد كبير من النجوم، لكن لا جدال على أن توماس مولر هو أبرزهم فنجم بايرن ميونيخ شارك حتى الآن في 71 مباراة دولية وسجل 32 هدفا كما صنع 28 أخرين.

وشارك مولر في 5 مباريات ببطولة اليورو دون أن يسجل أو يصنع وتلك هي المسابقة الوحيدة التي لم يضع بها بصمة مع منتخب بلاده بعد.

كذلك هناك مسعود أوزيل نجم أرسنال الذي شارك في 73 مباراة دولية سجل 19 هدفا وصنع 34 أخرين، وفي بطولة اليورو شارك بخمسة مباريات سجل خلالهم هدفا وصنع 3 أهداف.

بولندا

لا شك أن روبرت ليفاندوفسكي هو أبرز نجوم المنتخب البولندي شارك في 76 مباراة دولية وسجل 34 هدفا وصنع 16 أخرين، من ضمنهم 3 مباريات باليورو سجل فيهم هدفا.

يتواجد معه أيضا جرزيجورز كريتشوفياك نجم خط وسط إشبيلية الذي شارك في 33 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع 3 أهداف.

أيرلندا الشمالية

يعد ستيفن دافيز لاعب ساوثامبتون هو أبرز نجوم المنتخب، شارك دوليا في 71 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين.

كذلك هناك كايل لافيرتي مهاجم نورويتش سيتي الذي شارك في 46 مباراة دولية وسجل 16 هدفا كما صنع 5 أهداف أخرى.

أوكرانيا

أندري يارمولينكو متوسط ميدان دينامو كييف واحد من أبرز نجوم المنتخب وشارك دوليا في 59 مباراة سجل خلالهم 25 هدفا كما صنع 14 أخرين من ضمنهم 3 مباريات في اليورو صنع خلالهم هدفا.

وزميله في المنتخب هو يفين كونوبليانكا جناح إشبيلية الذي شارك في 53 مباراة سجل خلالهم 13 هدفا وصنع 6 أهداف وفي اليورو شارك في ثلاثة مباريات صنع خلالهم هدفا.