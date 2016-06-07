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محافظ المنيا يزور منطقة جبل الطير ويهنئ المسيحيين بذكرى رحلة العائلة المقدسة

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محافظ المنيا يزور منطقة جبل الطير ويهنئ المسيحيين بذكرى رحلة العائلة المقدسة محافظ المنيا يزور منطقة جبل الطير ويهنئ المسيحيين بذكرى رحلة العائلة المقدسة
زار اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، منطقة "جبل الطير" والتى تشهد احتفالات ذكرى رحلة العائلة المقدسة، حيث قدم المحافظ التهنئة للأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، والأقباط بهذه الذكرى الغالية على نفوس كل المصريين.

قال المحافظ إن غرف عمليات الوحدات القروية الواقعة بنطاق مركز سمالوط، وعدد من مديريات الخدمات المنوطة بتلك الاحتفالية تعمل على مدار 24 ساعة وتكون على اتصال مستمر بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أى أحداث قد تقع أولاً بأول لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية، لافتًا إلى أن هناك متابعة فورية للاحتفالات والتى تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين وتم تشكيل غرفة عمليات من الأجهزة التنفيذية داخل منطقة الاحتفالات لرفع المخلفات والقمامة أولًا بأول، ومتابعة عمل المعديات وحل أية مشكلة فى المياه أو الكهرباء والتغلب على أية معوقات بشكل فورى، كما تنتشر الأجهزة الأمنية بشكل مكثف ومتميز لتأمين الاحتفالات والطرق المؤدية إلى المنطقة وتسيير الحركة المرورية منذ بداية الاحتفالات.

وأضاف أن تلك المناسبة تلقى الأضواء على الأماكن الأثرية الدينية المتواجدة داخل المحافظة، ومدى عمق الحضارة والتاريخ على أرض محافظة المنيا التى تعطى مثالًا للوسطية والاعتدال والتسامح على مر التاريخ.

محافظ المنيا يزور منطقة جبل الطير ويهنئ المسيحيين بذكرى رحلة العائلة المقدسة (1)

محافظ المنيا يزور منطقة جبل الطير ويهنئ المسيحيين بذكرى رحلة العائلة المقدسة (2)


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