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استبعاد مروان محسن من قائمة الإسماعيلي لملاقاة سموحة

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استبعاد مروان محسن من قائمة الإسماعيلي لملاقاة سموحة استبعاد مروان محسن من قائمة الإسماعيلي لملاقاة سموحة

استبعد خالد القماش المدير الفني للإسماعيلي مروان محسن من قائمة فريقه التي تستعد لملاقاة سموحة في الجولة 31 من الدوري المصري يوم الأربعاء.

وكان مروان محسن قد أكد لأحمد صالح المدير الإداري للإسماعيلي تعرضه للإصابة أثناء انضمامه لمعسكر منتخب الذي واجه تنزانيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بينما يأتي سموحة رابعا بـ47 نقطة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي التي ضمت 18 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد- محمد مجدي

في الدفاع: طه عادل- إسلام جمال- بهاء مجدي- أحمد سمير فرج- عبد الرحمن حسان- سعد حسني

في الوسط: حسني عبد ربه- عماد حمدي- إبراهيم حسن- توريك جبرين- كريم بامبو- مصطفى محمود "عفروتو"- أحمد جمال- مهند لاشين

في الهجوم: كينيث- إيمانويل بناهني

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