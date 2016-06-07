عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول استراتيجية الأهلي في الانتقالات.. ' نيمار وجاريث بيل '

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن الاستراتيجية التي سيتبعها الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وطريقة تدعيم الشياطين الحمر.

وكان مسؤولو الأهلي قد عقدوا جلسة مع المدير الفني الهولندي مارتن يول لتحديد طلباته في الموسم المقبل.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com "لدينا في الأهلي استراتيجية لفترة الانتقالات المقبلة، جلسنا بالفعل مع مارتن يول وعرفنا متطلباته للموسم الجديد".

وعلم FilGoal.com أن مارتن يول لا يرى لاعبين في الدوري المصري أفضل من المجموعة من المتواجدة في الأهلي حاليا.

وأضاف عبد الحفيظ "هدفنا التعاقد مع لاعب يضيف للأهلي، إما أن يكون أفضل من المجموعة المتواجدة أو في نفس المستوى لكن أصغر في السن بالتالي من الممكن أن يتطور ويصبح أفضل".

وتابع "هذه الاستراتيجية أتت بعد أن قمنا بالتعاقد مع لاعبين مميزين في الصيف الماضي وأصبح لدينا فريقا قويا".

وأردف "اللاعب الذي نبحث عنه الآن سيدخل معركة قوية في القائمة من أجل اللعب أساسيا.. هذه هي النوعية التي نبحث عنها".

نيمار وبيل

وتابع عبد الحفيظ "الهدف هو صفقة مثل نيمار لبرشلونة أو جاريث بيل لريال مدريد، تكون من العيار الثقيل".

وأضاف "نيمار مثلا منح برشلونة الكثير من الثقل في الفريق لثلاثة مواسم على التوالي وهذا ما نسعى له".