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سيف زاهر يعلن عبر في الجول ترشحه ضمن قائمة هاني أبو ريدة لانتخابات الجبلاية

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سيف زاهر يعلن عبر في الجول ترشحه ضمن قائمة هاني أبو ريدة لانتخابات الجبلاية سيف زاهر يعلن عبر في الجول ترشحه ضمن قائمة هاني أبو ريدة لانتخابات الجبلاية

يدخل سيف زاهر عضو مجلس إدارة الكرة السابق سباق انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، ويعلن ترشحه لأول مرة عبر FilGoal.com يوم الثلاثاء.

سيف زاهر كان ضمن مجلس إدارة اتحاد الكرة الذي قدم استقالته منذ أيام بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري حل المجلس بسبب القضية المرفوعة ضد ببطلان الانتخابات.

ومن المنتظر أن تجرى انتخابات اتحاد الكرة عقب نهاية أوليمبياد ريو دي جانيرو أواخر أغسطس المقبل.

وقال زاهر في تصريحات لـFilGoal.com يوم الثلاثاء إنه سيخوض سباق الانتخابات مع قائمة هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي.

جدير بالذكر أن سمير زاهر عم سيف سيخوض الانتخابات على رئاسة اتحاد الكرة ضد قائمة أبو ريدة.

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