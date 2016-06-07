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قوات سوريا الديموقراطية تستعد لاقتحام مدينة منبج خلال يومين

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قوات سوريا الديموقراطية تستعد لاقتحام مدينة منبج خلال يومين قوات سوريا الديموقراطية تستعد لاقتحام مدينة منبج خلال يومين

صورة أرشيفية

 

انتشرت قوات “سوريا الديموقراطية”، على 3 محاور، تمهيدًا لدخول مدينة منبج خلال اليومين القادمين، وأفادت مواقع كردية أن تلك القوات أتخذت من سد تشرين، والجبال المطلة على نهر الفرات،و قراقوزوك، محاور لها.

وتصل بذلك، مجموع القرى التى سيطرت عليها تلك القوات إلى 42 قرية، وبعض المناطق ذات الأهمية الإستراتيجية و العسكرية، حيث باتت قوات سوريا الديموقراطية، على مسافة كيلو متر من مدينة منبج، وذلك بحسب ما ذكرة موقع الـ “BBC” الإخبارى.

وكانت قد أغار تنظيم “داعش”، هجومًا على قرية “أم عظام” لاستعادتها من سيطرة قوات “سوريا الديموقراطية”، مما أوقع خسائر بشرية من الطرفين خلال الاشتباكات.

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