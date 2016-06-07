أخبار عاجلة

الأخبار - تشييع جثمان الرائد عمار الركايبي الذي إستشهد فى تفجير الكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالاسكندرية بدير مارمينا -
عاجل .. رئاسة الوزراء تفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم.. ننشر معني حالة الطوارئ وشروط إعلانها وتجديدها -
بالصور.. صفحة فيس بوك ” تحت الأرض ” تنبأت بتفجير الكنائس وتتوعد بالمزيد.. وتحدد يوم العملية القادمة -
المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك -
اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش -
رحلت بالسرطان ورفضت «صدقة» عادل إمام.. ما لا تعرفه عن نوال أبو الفتوح -
القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة" -
ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس -
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط 465حالة غش في امتحانات جامعة بني سويف

Google+ Print
ضبط 465حالة غش في امتحانات جامعة بني سويف ضبط 465حالة غش في امتحانات جامعة بني سويف

المراسل : محمد شعبان

-أمين لطفى- رئيس جامعه بنى سويف
>-أرشيفيه-

أكد الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة قد شهدت هدوءًا وانتظامًا، في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى على مستوى كليات الجامعة، فيما يواصل أفراد الأمن الإدارى، عملهم لتأمين الأفراد والمنشآت، وسط تشديدات أمنية على بوابات الجامعة، وأن أعمال الامتحانات قد سجلت هدوًا ملحوظاً، إلا من بعض حالات الغش، حيث تم ضبط 465 حالة غش في امتحانات كليات ( الآداب والتجارة والحقوق والعلوم و الطب البيطرى والتربية والزراعة والتمريض والتعليم الصناعي والتربية الرياضية والفنون التطبيقية والحاسبات والمعلومات والصيدلة) منذ بداية امتحانات الترم الثانى للعام الجامعي 2015/2016 .

 وصرح الدكتور،محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،إنه تم ضبط 210 حالة بكلية الحقوق لتتصدر كليات الجامعة فى تحرير محاضر الغش،و34 حالة غش بكلية الآداب،و20 حالة بكلية التربية، و139 حالة بكلية التجارة ، و34 حالة بكلية التربية الرياضية، وثلاث حالات بكلية الطب البيطرى، وثلاث حالات بكلية التعليم الصناعي،وحالتين بكلية العلوم، وحالة واحدة بكلية الفنون التطبيقية، واربع حالات بكلية التمريض، وحالة واحدة بكلية الصيدلة، حالتين بكلية الحاسبات والمعلومات، وحالة واحدة بكلية الزراعة،وحالتان بكلية طب الاسنان وقد تنوعت وسائل الغش،مابين النقل من ورق خارجي،والكتابة علي اليد، والمسطرة، والآلة الحاسبة، والمقلمة،واستخدام الهاتف المحمول والإخلال بنظام الامتحان وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع حالات الغش.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا