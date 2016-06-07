ضبط 465حالة غش في امتحانات جامعة بني سويف

المراسل : محمد شعبان

أكد الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة قد شهدت هدوءًا وانتظامًا، في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى على مستوى كليات الجامعة، فيما يواصل أفراد الأمن الإدارى، عملهم لتأمين الأفراد والمنشآت، وسط تشديدات أمنية على بوابات الجامعة، وأن أعمال الامتحانات قد سجلت هدوًا ملحوظاً، إلا من بعض حالات الغش، حيث تم ضبط 465 حالة غش في امتحانات كليات ( الآداب والتجارة والحقوق والعلوم و الطب البيطرى والتربية والزراعة والتمريض والتعليم الصناعي والتربية الرياضية والفنون التطبيقية والحاسبات والمعلومات والصيدلة) منذ بداية امتحانات الترم الثانى للعام الجامعي 2015/2016 .

وصرح الدكتور،محمد خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،إنه تم ضبط 210 حالة بكلية الحقوق لتتصدر كليات الجامعة فى تحرير محاضر الغش،و34 حالة غش بكلية الآداب،و20 حالة بكلية التربية، و139 حالة بكلية التجارة ، و34 حالة بكلية التربية الرياضية، وثلاث حالات بكلية الطب البيطرى، وثلاث حالات بكلية التعليم الصناعي،وحالتين بكلية العلوم، وحالة واحدة بكلية الفنون التطبيقية، واربع حالات بكلية التمريض، وحالة واحدة بكلية الصيدلة، حالتين بكلية الحاسبات والمعلومات، وحالة واحدة بكلية الزراعة،وحالتان بكلية طب الاسنان وقد تنوعت وسائل الغش،مابين النقل من ورق خارجي،والكتابة علي اليد، والمسطرة، والآلة الحاسبة، والمقلمة،واستخدام الهاتف المحمول والإخلال بنظام الامتحان وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع حالات الغش.