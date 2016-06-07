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بالصور: ميسون ريشاني ملكة جمال لبنان المغترب في استراليا

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الثلاثاء 07-06-2016 20:10

توّجت الشابة اللبنانية ميسون ريشاني ملكة جمال المغتربين في استراليا للعام 2016، في حفل أقامته الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم في ملبورن حضره أكثر من 500 شخص.

وقد تنافست على اللقب 8 مرشحات وفازت ميسون لتشارك كملكة جمال الاغتراب اللبناني في استراليا في الاحتفال الكبير الذي سيقام في 13 آب 2016 في بلدة ضهور الشوير في لبنان.

وحلت وصيفة ثانية الشابة جنال شبطيني، ووصيفة أولى الشابة أنطوانيت معوض.

وستزور الملكة لبنان ضمن مجموعة من ملكات الاغتراب اللبناني من أرجاءالعالم، للمشاركة في الاحتفال الذي سيقام في 13 آب 2015 في بلدة ضهورالشوير.

يذكر أن الملكة ميسون ريشاني حصلت على العديد من الجوائز بعد نيلها اللقب وأهمها سيارة جديدة من شركة "هيونداي".

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سيدتي