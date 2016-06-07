أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة : إرتفاع عدد شهداء تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا إلي 28 شهيداً -
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار -
اجتماع طارئ في السويس لمناقشة تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة -
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين -
صلاة الجنازة علي جثمان العميد نجوي ابراهيم شهيدة " كنيسة المرقسية" -
اللقطات الأولي من مسجد المواساة قبل تشيع جثمان العميد نجوي إبراهيم -
تكدس مروري أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل -
مقتل 10 جنود في تفجير بمعسكر تدريب بالصومال -
تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي -
منها التوفير والتلوث.. 5 أمور ترجح كفة وقود الديزل عن البنزين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

زين مالك يكسر قلب حبيبته جيجي حديد

Google+ Print

الأربعاء 08-06-2016 04:09

أعلن الفنان المحبوب زين مالك خبر انفصاله عن حبيبته عارضة الأزياء الجميلة جيجي حديد، ويعتبر هذا الانفصال ليس الأول بينهما، بل حدث لأكثر من مرة، ويقول أحد المقربين من الحبيبين بأن العودة أصبحت شبه مستحيلة هذه المرة؛ لأن المشاكل تفاقمت فيما بينهما، حتى أن مالك قد اختار صديقة جديدة ليخرج معها، وهذا ما أثار غضب جيجي كثيراً، وأدخلها في مرحلة كآبة تحاول الخروج منها بأن تقضي أكثر وقت مع الأصدقاء، وتحاول أن تلهي نفسها بالسهر والاستمتاع بالحياة، ولكن كل من يعرفها يقول إنها تعيش حالة من التمثيل والتظاهر بالقوة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي