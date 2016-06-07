زين مالك يكسر قلب حبيبته جيجي حديد

أعلن الفنان المحبوب زين مالك خبر انفصاله عن حبيبته عارضة الأزياء الجميلة جيجي حديد، ويعتبر هذا الانفصال ليس الأول بينهما، بل حدث لأكثر من مرة، ويقول أحد المقربين من الحبيبين بأن العودة أصبحت شبه مستحيلة هذه المرة؛ لأن المشاكل تفاقمت فيما بينهما، حتى أن مالك قد اختار صديقة جديدة ليخرج معها، وهذا ما أثار غضب جيجي كثيراً، وأدخلها في مرحلة كآبة تحاول الخروج منها بأن تقضي أكثر وقت مع الأصدقاء، وتحاول أن تلهي نفسها بالسهر والاستمتاع بالحياة، ولكن كل من يعرفها يقول إنها تعيش حالة من التمثيل والتظاهر بالقوة.