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بالفيديو: عمرو دياب يطرح الدعاء الأول من ألبوم "أسماء الله الحسني"

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الثلاثاء 07-06-2016 23:15

قدم المطرب الدعاء الأول له بعنوان "الفتاح"، ضمن سلسلة أدعية دينية، ستعرض حصرياً طوال الشهر الكريم على فضائية ONTV، قبل طرحها في ألبوم مستقلّ، يحمل عنوان "أسماء الله الحسني" عن شركة "ناي" المملوكة للهضبة .

الدعاء من كلمات الشاعر مجدي النجار، ومن ألحان عمرو دياب، ويتولّى توزيعه أسامة الهندي، فيما جاءت كلمات الدعاء كالآتي: "قريت في سورة الفاتحة ووصلت لحد ما قولت ولا الضالين، لقيت السما فاتحة أبوابها والملايكة بتدعي تقول آمين، يا رب انصرنا ونجينا فوق الأرض ويوم العرض، بلغنا هودانا واحمينا ويسر لينا أداء الفرد يا رب اوعدنا واسقينا من مياه زمزم أنت اللي باديك تنصرنا وبأديك تهزم انصرنا على مين يعدينا".

عمرو دياب وجّه تهنئة خاصة إلى جمهوره بمناسبة حلول الشهر الفضيل، قال فيها: "كلّ عام وأنتم بخير، رمضان# كريم وان شاء الله يكون شهر خير ورحمة علينا جميعاً".

شاهد دعاء الفتاح

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سيدتي

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