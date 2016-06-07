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بالفيديو: 13 فرداً من نجوم الغناء والتمثيل في "أوبريت العيلة الكبيرة"

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بالفيديو: 13 فرداً من نجوم الغناء والتمثيل في "أوبريت العيلة الكبيرة" بالفيديو: 13 فرداً من نجوم الغناء والتمثيل في "أوبريت العيلة الكبيرة"

الثلاثاء 07-06-2016 23:34

شهد اليوم الأول من شهر رمضان العرض الأول لأوبريت " العيلة الكبيرة"، الذي يضمّ 13 نجمة وفناناً من عالم الغناء والتمثيل، للترويج لحملة تابعة لشركة هواتف محمولة شهيرة.

ويفتتح الإعلان بالنجم أحمد السقا، تليه الفنانة ليلى علوي، وبعدها الفنانة منة شلبي، ثم يظهر المطرب الشعبي حكيم، وبعده الفنانة درة.

ويظهر أيضاً الفنان شريف منير والممثلة الشابة ياسمين صبري وبعدها فريال يوسف، ثمّ تظهر النجمة المخضرمة إسعاد يونس ومعها الفنان الكوميدي أشرف عبد الباقي والكوميديان سمير غانم، ثمّ يظهر المطرب محمود العسيلي في نهاية الإعلان، برفقة المطربة عبد الوهاب.

الكلمات كلها والموسيقى من أجواء أوبريت الليلة الكبيرة للشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين، وهو من ألحان الموسيقار الراحل سيد مكاوى.

ويُعدّ الأوبريت الجزء الثاني لحملة قوتك في عيلتك الممتدة لشركة فودافون منذ العام الماضي.

شاهد أوبريت العيلة الكبيرة

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سيدتي

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