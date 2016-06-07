إلهام شاهين تكشف حقيقة خلافاتها مع درة

ترددت مؤخراً أخبار عن وجود خلافات شديدة بين الفنانتين إلهام شاهين ودرة، في كواليس الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية" الجاري تصويره حالياً.

الخلاف يعود كما قيل إلى أنّ مشاهد درة تتفوق في الكم على مشاهد إلهام، ما أثار غيرة الأخيرة خاصة وأنها كانت إحدى بطلات الأجزاء الأربعة السابقة.

إلهام شاهين ردّت على كل ما قيل موضحة في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" أنها استغربت الأخبار التي لا يعدو كونها أكثر من شائعات غريبة، وقالت "اعتدنا جميعاً كفنانين على شائعات الخلافات مع أي عمل فني يتم تصويره".

ووصفت الهام كواليس "ليالي الحلمية" بالجميلة رغم وجود بعض الحنين المؤلم لشخصيات كانوا في الأجزاء السابقة، مثل ممدوح عبد العليم والكاتب القدير أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ.

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