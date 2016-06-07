دراسة: الشاى الأخضر يحسن ذاكرة مرضى متلازمة داون ويدفعهم نحو التفوق

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون إسبان، حيث أفادت أن الشاى الأخضر مفيد للغاية لمرضى متلازمة داون ويحسن الذاكرة ويعزز قدرتهم على التحدث مع الآخرين.

وأظهرت الدراسة أن المادة الكيميائية الموجودة فى الشاى الأخضر التى تسمى "إيبيجالوكاتيكين" هى المسئولة عن الفوائد الرائعة لهذا المشروب الرائع وتحسن سلوكهم وقدرتهم على التعامل مع الآخرين.

>وخلال الدراسة التى نشرت فى مجلة لانسيت العلمية، وجد الباحثون بعد مرور سنة من إجراء التجارب السريرية أن الشاى الأخضر ساهم فى تحسين درجات الامتحان التى حصل عليها مرضى متلازمة داون، وحسن نوعية حياتهم، كما ظل الأثر الإيجابى لمدة ستة أشهر بعد انتهاء الدراسة.

وأوضح الباحثون أن المركب الطبيعى فى الشاى الأخضر يغير طريقة تواصل خلايا الدماغ مع بعضها البعض، ويؤدى لحدوث تحسن ملحوظ فى الذاكرة والتعلم.

وأضافت مارا ديرسن، الباحثة فى مركز تنظيم الجينوم فى برشلونة، أن فهم البيولوجيا العصبية الوراثية لمتلازمة داون ييشر بطرح أدوية جديدة لعلاج اضطرابات الدماغ .

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صحافة المواطن: حملة توعية لطلاب الجامعة الحديثة " Epsf-Mti" بمتلازمة داون

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