وزارة الرياضة تشكر اتحاد الكرة على الاستقالة والجهد المتميز

شكرت وزارة الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة كرة القدم، جمال علام، وأعضاء المجلس، بعد تقدم المجلس باستقالته عقب لقاء منتخب مصر مع نظيره التنزاني في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017، وحسم تأهل الفراعنة للبطولة.

وأصدرت الوزارة بيانا شكرت فيه اتحاد الكرة على موقفهم الذي اتخذ "حفاظا على استقرار مسيرة الكرة المصرية وعدم تعرض الرياضة المصرية بصفة عامة لأية مشكلات مع المؤسسات الرياضية الدولية".

وكان القضاء الإداري قد حكم بحل المجلس نظرا لبطلان الانتخابات التي أتت به، قبل أن يقوم المجلس قبل أيام بالاستقالة قبل شهرين من ميعاد الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة.

وأضاف بيان الوزارة أنها تقدر "الجهد المتميز الذى قام به رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أثناء إدارتهم لشئون الكرة والذى أدى إلى انتظام المسابقات المحلية بأقسامها المختلفة رغم صعوبة الظروف المحيطة خلال تلك الفترة وكان من أطيب ثمار هذا الجهد بناء منتخب وطنى لكرة القدم سيحقق طموحات وآمال الجماهير المصرية".

وأشار إلى أن الاتحاد أيضا نجح في "تعظيم الموارد المالية لاتحاد الكرة من خلال منظومة تسويقية ناجحة أدت إلى عدم إلقاء أعباء مالية إضافية على الدولة ، مما وضع الكرة المصرية على بداية الطريق الصحيح للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة كرويا ورياضيا".