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من المران - تدريبات خفيفة لأحمد توفيق وأيمن حفني

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من المران - تدريبات خفيفة لأحمد توفيق وأيمن حفني من المران - تدريبات خفيفة لأحمد توفيق وأيمن حفني

اكتفى أحمد توفيق لاعب وسط الزمالك بأداء تدريبات تأهيلية بينما خضع زميله أيمن حفني لتمرينات خفيفة لأنه شعر بالإجهاد.

توفيق اشتكى من إصابة في الركبة ففضل الجهاز الفني للزمالك أن يؤدي اللاعب تدريبات تأهيلية على هامش المران استعدادا للشرطة.

في حين خضع أيمن حفني لتدريبات خفيفة على هامش المران الذي أقيم يوم الثلاثاء على ملعب النادي بميت عقبة.

حفني شعر بالإجهاد قبل انطلاق المران حيث فضل الجهاز الفني منحه بعض التدريبات الخفيفة بسبب الصيام.

ويواجه الزمالك نظيره اتحاد الشرطة يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

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