بالصور.. رئيس مدينة الأقصر يتفقد معرض "أهلاً رمضان" ويستمع لآراء المواطنين

تفقد العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلاً رمضان" بشارع معبد الكرنك بمدينة الأقصر، حيث يقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بالتنسيق بين وزارتي التموين ، والتنمية المحلية، واتحاد الغرف التجارية ضمن توجيهات الحكومة لإقامة سلسلة من المعارض بالمحافظات، لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة، مقارنة بأسعار السوق الحر للتخفيف من أعباء محدودي الدخل والرفع عن كاهلهم، حيث يحتوي على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

ويشمل المعرض كل السلع الغذائية من لحوم، دواجن، أسماك، أرز، بقوليات، زيوت، سكر، ومستلزمات رمضان، بأسعار مخفضة عن الأسواق، في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق وأسعار السلع، وشدد أحمد نسيم، على ضرورة توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها رئيس المدينة، يرافقة المهندس سامح ناجى صادق مساعد رئيس المدينة فى الشئون الهندسية والميدانية، لتفقد معرض "أهلاً رمضان" واستمع رئيس المدينة خلال تفقده للمعرض إلى آراء المواطنين، واستفسر منهم عن مدى رضاهم عن أسعار السلع المعروضة.

ويشهد معرض "أهلا رمضان" بمدينة الأقصر، مشاركة 20 شركة فيه، ويقام على مساحة أكثر من 500 متر، منها المصرية 2000 وشركة السكر وشركات خاصة تقوم ببيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث يصل متوسط سعر كيلو الأرز إلى 4.5 جنيه والفراخ 20 جنيها للكيلو ولتر الزيت 9.5 جنيه وكيلو السكر 4.5 جنيه وكيلو الدقيق 3.5 جنيه وكيلو المكرونة 1.5 وكيلو البلح 10 جنيهات، بالإضافة إلى الأسعار المخفضة لياميش رمضان ومنتجات الألبان والعصائر.

- بالصور.. وكيل تموين الأقصر يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بمدينة إسنا