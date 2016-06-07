حصر التعديات على الأراضى الزراعية بالبحيرة تمهيدا لإزالتها

أكد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التى تضمن حماية أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة من التعدى عليها، والحفاظ على مستحقات الدولة، مضيفا أنه سيتم وضع آليات جديدة للتعامل مع تلك المساحات المتعدى عليها، وحصرها بشكل دقيق تمهيدا لإزالة تلك التعديات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم بمشاركة المهندسة نادية عبده نائب المحافظ واللواء أشرف يوسف مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية واللواء فتحى عبد الغنى السكرتير العام ورئيسى مدينتى وادى النطرون وإدكو ووكلاء وزارات الزراعة والإسكان ومديرى عموم الإصلاح الزراعى والمساحة والأملاك والشئون القانونية بالمحافظة وذلك لدراسة حالات التعدى الواقعة على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة سواء عن طريق الأفراد أو الجماعات أو الشركات بالإضافة إلى بحث الإجراءات القانونية التى سوف تتخذها المحافظة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ولجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016 وذلك لحصر والحفاظ على أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها.

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