بالصور.. أبناء الأقصر يهربون من حرارة الجو بالاستحمام بالنيل فى رمضان

تسجل درجات الحرارة بمحافظة الأقصر خلال الساعتين الأخيرتين من الصيام حوالي 45 درحة مئوية، وهي تلك الفترة التي يهرب فيها الشباب والأطفال والرجال الصائمين من حرارة الطقس للسباحة داخل مياة نهر النيل، الذي يعتبر الملاذ الأول للأهالي من حرارة الطقس في شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه يقول إبراهيم محمد خليل، أحد أبناء محافظة الأقصر، إن الطقس هذا العام شديد الحرارة للغاية، حيث إن درجة الحرارة في أول أيام رمضان كانت 49 درجة، واليوم درجة الحرارة تزيد عن 45 درجة مئوية، وهو الأمر الذي يجعلهم يتركون منازلهم ويتوجهون صوب نهر النيل للسباحة والاستجمام بالمياة التي تساعدهم على مواصلة الصيام دون أية مشاكل بدنية.

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