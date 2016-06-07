وزير العدل البريطاني يدعو كاميرون لمناظرته قبل استفتاء “عضوية الاتحاد الأوروبي”

دعا وزير العدل البريطاني، مايكل جوف، وعمدة لندن السابق، بوريس جونسون، رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى مناظرته “وجها لوجه” قبل الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
ويواجه رئيس الوزراء البريطاني في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، زعيم حزب الاستقلال، نايجل فاراج، عبر شبكة “آي تي في”.
وقال وزير العدل وعمدة لندن السابق – في بيان مشترك – “نعتقد أن الجمهور يستحق فرصة لسماع هذه القضايا التي يتم مناقشتها وجها لوجه بين رئيس الوزراء والمتحدث باسم حملة صوت للخروج حتى يتمكنوا من الحكم بأنفسهم، وهو خيار أكثر أمانا في استفتاء 23 يونيو”.
وأضافا “كان رئيس الوزراء محقا تماما في إجراء هذا الاستفتاء وإتاحة الفرصة للوزراء بالاختلاف معه، ونحن نأمل بنفس هذه الروح أن يقبل هذه الدعوة”.
يذكر أن جوف وجونسون دخلا في سجال إعلامي مع رئيس الوزراء حول عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، حيث يواجه جونسون اتهامات بأنه يسعى للوصول إلى رئاسة الوزراء عبر انضمامه لحملة الخروج والسعي للإطاحة بكاميرون من منصبه، رغم نفيه المتكرر لذلك الأمر.
أ.ش.أ