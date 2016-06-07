وزير العدل البريطاني يدعو كاميرون لمناظرته قبل استفتاء “عضوية الاتحاد الأوروبي”

دعا وزير العدل البريطاني، مايكل جوف، وعمدة لندن السابق، ‏بوريس جونسون، رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى مناظرته “وجها لوجه” قبل الاستفتاء ‏على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.‏

ويواجه رئيس الوزراء البريطاني في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، زعيم حزب الاستقلال، نايجل فاراج، ‏عبر شبكة “آي تي في”.‏

وقال وزير العدل وعمدة لندن السابق – في بيان مشترك – “نعتقد أن الجمهور يستحق فرصة ‏لسماع هذه القضايا التي يتم مناقشتها وجها لوجه بين رئيس الوزراء والمتحدث باسم حملة صوت ‏للخروج حتى يتمكنوا من الحكم بأنفسهم، وهو خيار أكثر أمانا في استفتاء 23 يونيو”.

وأضافا “كان رئيس الوزراء محقا تماما في إجراء هذا الاستفتاء وإتاحة الفرصة ‏للوزراء بالاختلاف معه، ونحن نأمل بنفس هذه الروح أن يقبل هذه الدعوة”.‏

يذكر أن جوف وجونسون دخلا في سجال إعلامي مع رئيس الوزراء حول عضوية البلاد ‏في الاتحاد الأوروبي، حيث يواجه جونسون اتهامات بأنه يسعى للوصول إلى رئاسة الوزراء ‏عبر انضمامه لحملة الخروج والسعي للإطاحة بكاميرون من منصبه، رغم نفيه المتكرر لذلك ‏الأمر.‏

أ.ش.أ