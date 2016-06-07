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أولاند يدعو إلى وقف الإضرابات في فرنسا

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أولاند يدعو إلى وقف الإضرابات في فرنسا أولاند يدعو إلى وقف الإضرابات في فرنسا

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اليوم الثلاثاء، أنه حان الوقت للتوصل إلى طريقة توقف الإضرابات في فرنسا مستعيرا عبارة شهيرة تعود لعام 1936، “ينبغي أن ندرك كيف نوقف إضرابا متى نكون حصلنا على ما يرضينا”. وطالب الرئيس الفرنسي بوقف الإضرابات التي تشل عدة قطاعات حيوية مع اقتراب انطلاق مباريات كأس أوروبا في فرنسا مؤكدا على رغبة في الحوار، حسبما ذكر موقع “فرانس 24″.

صرح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الإثنين أنه لا بد “من معرفة كيفية وقف إضراب”، مستعيدا عبارة شهيرة أطلقها مسؤول شيوعي عام 1936، للدعوة إلى وقف الحركات الاحتجاجية على قانون العمل الجديد.

وقال هولاند في مقابلة مع صحيفة “لا فوا دو نور” تصدر الثلاثاء “نصل إلى وقت يستوجب علينا معرفة كيفية وقف إضراب حسب التعبير الشهير”. وأضاف فرانسوا هولاند بأن “الحكومة أكدت رغبتها بالحوار خصوصا مع قطاعات النقل البري والطيران المدني وسكك الحديد”.

وفي عام 1936 بعيد وصول الجبهة الوطنية إلى السلطة في فرنسا وهي عبارة عن تحالف لأحزاب يسارية، قال موريس توريز الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي في تلك الفترة بعد الحصول على مكاسب اجتماعية عدة من بينها أسبوع من 40 ساعة وإجازة سنوية مدفوعة من 15 يوما، “ينبغي أن ندرك كيف نوقف إضرابا متى نكون حصلنا على ما يرضينا”.

ودعت الحكومة إلى وقف الحركات الاحتجاجية مع اقتراب انطلاق مباريات كأس أوروبا الجمعة في فرنسا.

وقال هولاند في هذا الإطار “علينا أن نكون على مستوى هذا الحدث الكبير وأن نضمن الأمن. كل الأنظار موجهة إلينا”.

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