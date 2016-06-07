السيطرة على حريق 4 منازل ومزرعة نخيل بالوادى الجديد دون خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالوادى الجديد فى السيطرة على حريقين منفصلين بمدينة الخارجة، إذ تمكنت من السيطرة على حريق نشب بمنطقة سكنية بحى عبد الله آدم، أثناء قيام عمال النظافة بحرق مخلفات القمامة التى امتدت لأسطح 4 منازل، كادت أن تتسبب فى كارثة بالمنطقة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، والسيطرة عليها، وتحرر محضر بالحادث.

كما تمكنت وحدات الدفاع المدنى من السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بقرية بولاق التابعة لمركز الخارجة، الذى أسفر عن تفحم أكثر من 50 نخلة، إذ تم الدفع بسيارات الإطفاء التى تمكنت من إخماد الحريق، وتم عمل محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريقين بمنطقة عبد الله آدم بالخارجة، بعد أن امتدت نيران مخلفات القمامة التى تم إشعالها بمعرفة عمال النظافة إلى أسطح المنازل، وتسبب فى احتراق أسطح 4 منازل وبعض المنقولات وأشجار نخيل فى المنطقة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق للسيطرة عليها، كما ورد إخطار يفيد بنشوب حريق فى منطقة زراعات نخيل بقرية بولاق مما أسفر عن احتراق 50 شجرة نخيل، وتمت السيطرة عليها دون خسائر فى الأرواح، وتحرر محضر بالواقعتين، وأحيلا إلى النيابة للتحقيق .

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