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إخلاء سبيل رئيس الحى الثالث بالتجمع الخامس من تهمة تلقى رشوة

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إخلاء سبيل رئيس الحى الثالث بالتجمع الخامس من تهمة تلقى رشوة إخلاء سبيل رئيس الحى الثالث بالتجمع الخامس من تهمة تلقى رشوة
قررت غرفة المشورة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، إخلاء سبيل "محمد.ل" رئيس الحي الثالث بالتجمع الخامس، فى واقعة اتهامه بتلقيه رشوة من موظفى بإحدى شركات النظافة الخاصة لتسهيل إرساء مناقصة الاتفاق على سيارات شركة النظافة لرفع القمامة من التجمع الخامس.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر فبراير الماضى، عندما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على رئيس الحى خلال تلقيه الرشوة، وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، أمرت بحبسه خلال الفترة الماضية.


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