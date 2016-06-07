الري لـ«ONA»: توقيع العقود الفنية مع إثيوبيا حول سد النهضة خلال أيام

كتب – رضا عبد الحميد

قال وليد حقيقي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إنَّه من المقرر خلال الأيام المقبلة توقيع العقود الفنية بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف حقيقي في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ”ONA”، الثلاثاء، أنَّ وزارتي الري والخارجية وبمعاونة الجهات السيادية قامت بمراجعة بنود العقد المقرر توقيعها مع إثيوبيا، وذلك للتأكد من عدم وقوع أي ضرر على مصر خلال الفترات المقبلة.

ولفت إلى أنَّ العقد يخضع لاتفاقية إعلان المبادئ التي تنص على احترام المخصصات المائية لدولتي المصب وهي (مصر والسودان).

وأوضح أنَّ توقيع العقد بمثابة نقلة نوعية لمصر، مؤكدًا أنَّ الوزارة تبذل قصارى جهدها لاكتشاف موارد مائية جديدة لاستكمال المشاريع القومية.