الأحذية المسطَّحة تسيطر على موضة صيف 2016

لطالما كان الكعب العالي الصديق الصدوق لكل سيدة أنيقة، ولكن في الفترة الأخيرة اتجهت السيدات لاختيار الأحذية المسطَّحة، وقد لبَّى المصممون حاجة السيدات بتقديم تصاميم عصرية ولافتة للأحذية المسطحة هذا الموسم حتى أصبحت المسيطرة على عالم الموضة بلا منازع.

برزت 3 تصاميم للأحذية المسطحة لصيف 2016 نجمعها لك هنا

- البلاتفورم

يعد هذا النوع من الأحذية خياراً مثالياً لك إن كنت تحتاجين إلى زيادة الطول ولا ترغبين في ارتداء الكعب العالي، حيث يزيد من طولك بالترافق مع إحساس الحذاء المسطح المريح لأقدامك، وقد ظهر هذا الموسم في عرض ديلبوزو Delpozo، وفندي Fendi بتصاميم عصرية أنيقة.

- أحذية الباليه

تزيَّنت بعض الأحذية المعروضة هذا الموسم بتفاصيل مستوحاة من أحذية راقصات الباليه، شاهدناها في عرض لانفان Lanvin ، وبرونزا سكولر Proenza Schouler، وظهرت بشكل واضح في عرض ميو ميو Miu Miu لهذا الصيف.

- الصنادل الصيفية

ظهرت الصنادل الصيفية المفتوحة في عديد من العروض هذا الصيف، وتزيَّنت بتفاصيل جميلة ولافتة، مثل الصنادل الملونة من دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana والتصاميم المريحة من فالنتينو Valentino.

شاهدي معنا أجمل الأحذية المسطَّحة لهذا الصيف وشاركينا برأيك.