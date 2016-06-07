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المختصر المفيد من عروض كروز 2017

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الثلاثاء 07-06-2016 15:35

عرضت خلال هذه الفترة مجموعات كروز 2017 في عديد من دور الأزياء العالمية، وعلى الرغم من أنها مجموعات ثانوية إلا أن أهميتها تكمن في سد الفراغ الزمني بين عروض الصيف والشتاء، والتحضير لمجموعات الموسم المقبل، إذ يستخدمها كل مصمم لاختبار السوق، ومعرفة رد فعل الحضور على بعض القطع المعروضة، لذلك قررنا أن نحدد أبرز الاتجاهات من هذه العروض وأهمها.

- دمج الطبعات

جاءت الطبعات الملونة بأسلوب جديد هذا الموسم، إذ دُمجت في عديد من الإطلالات بطريقة عصرية وجريئة، ففي مجموعة "ديور Dior" جمعت الفساتين بين طبعتين مختلفتين أو أكثر، وفي عرض كريستوفر كاين Christopher Kane شاهدنا بدلة أنيقة بطبعة مربعات ناعمة، يتخللها ظهور بسيط للطبعات المورَّدة. ونتوقع أن تظهر الطبعات بهذه الطريقة المميزة في مجموعات الموسم المقبل أيضاً، فاستعدي لها.

- الجينز المموَّج

تكرر ظهور الجينز المموَّج في اثنين من أبرز العروض هذا الموسم، وهما عرض ماركة غوتشي Gucci، وعرض شانيل Chanel.

ولن تكون هذه النهاية، حيث نتوقع أن يكون أحد الاتجاهات البارزة في مجموعات الصيف المقبل.

الفساتين الأنثوية

حضرت الفساتين بتصاميم مختلفة في مجموعات كروز 2017 فشاهدناها بأسلوب أنثوي ناعم في مجموعة "أوسكار دي لارينتا Oscar De La Renta"، وبتصاميم عصرية أنيقة في مجموعة المصمم "زاك بوزن "Zac Posen.

جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل التصاميم من عروض كروز 2017 فشاهديها وشاركينا برأيك.

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سيدتي