هكذا تألقت العارضات في حفل جوائز "CFDA للموضة"

الرياض - خلود أحمد

شهد حفل توزيع جوائز "CFDA للموضة" ليلة البارحة حضوراً لافتاً لأبرز عارضات الأزياء الشهيرات وبعض الأسماء البارزة في مجال السينما، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل تألقت المصممات كذلك بإطلالات أنيقة على سجادته الحمراء، وقد جمعنا لكِ هنا ما لا يجب أن تفوِّتيه من الحفل وسجادته الحمراء.

حيث تألقت كل عارضة منهن بتصميم أنيق، فاختارت العارضة الشابة تايلر هيل Taylor Hill فستاناً مورَّداً وخفيفاً، بينما تألقت هايدي كلوم Heidi Klum بإطلالة أنثوية أنيقة، وظهرت كارلي كلوس Karlie Kloss بفستان أبيض براقٍ وهو تصميم خاص من "سواروفسكي"، باعتبارها الوجه الإعلاني الجديد للماركة، أما إيمان همام Imaan Hammam ذات الأصول العربية، فقد اختارت فستاناً قصيراً بطبعات مرحة لإطلالتها في هذا الحفل.

كما شاهدنا عديداً من المصممات حاضرات في هذا الحفل بإطلالات أنيقة تحمل لمساتهن الخاصة، فارتدت جورجينا تشابمان Georgina Chapman فستاناً من "ماركيزا Marchesa" وظهرت ريتشل روي بإطلالة حمراء أنيقة.

أما بالنسبة إلى الجوائز فقد تسلَّم "أليساندرو ميشيل Alessandro Michele" مصمم ماركة "غوتشي "Gucci جائزة أفضل مصمم عالمي، ونال المصمم "توم براون Thom Browne" جائزة أفضل مصمم للأزياء الرجالية، بينما خطف "مارك جيكوبز Marc Jacobs " جائزة مصمم هذا العام للملابس النسائية. وكانت مفاجأة الحفل، حضور النجمة "بيونسيه Beyonce" وتسّلمها جائزة أيقونة الموضة لهذا العام، وفوز المصمم "براندن ماكسويل Brandon Maxwell" جائزة سواروفسكي كأفضل مصمم للأزياء النسائي.

جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل الإطلالات من حفل "CFDA" لهذا العام فشاهديها وشاركينا برأيك.