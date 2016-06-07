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مجموعة كيت سبيد نيويورك الجديدة لصيف 2016

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الثلاثاء 07-06-2016 17:00

يعتبر الصيف موسم الرحلات التي تجري في الهواء الطلق. وعلى هذا الأساس قدمت علامة "كيت سبيد" Kate Spade نيويورك مجموعتها الجديدة لموسم ربيع وصيف 2016 والتي استوحتها من الرحلات الرائعة.
تتنوّع الألوان المجموعة بين ألوان المحيط الزرقاء مثل الفيروز واللازورديّ والألوان الاستوائية كالمرجان والألوان الورديّة الرمليّة الشاحبة والتي تبرزها نقوش مستوحاة من عمق البحار. وتضاف نفحة من التميّز إلى هذه الرحلات الصيفية في يونيو من خلال مخلوقات ودودة ومفاجآت جميلة تتمثّل بالأكسسوارات التي تتخذ شكل فاكهة الموز والغريبفروت.
وتستمرّ علامة الأزياء غير الرسمية بروم ستريت خلال الصيف وما بعده في خلط الأزياء وتنسيقها بسهولة تامة بحيث تكمّل الرحلات المترفة من خلال أساليب متقنة
وقد ضمت المجموعة الفساتين قصيرة الكمّين التي يظهر عليها نقش فرس البحر أو فساتين الشيفون التي تحمل نقش مخلوقات بحرية أخرى.
أما الحقائب فمبتكرة ومناسبة للرحلات في الهواء الطلق، مثل حقيبة همسلي غير الرسميّة. ويمكنكم أيضاً التمتّع بحمل حقيبة هايدن الصغيرة التي يظهر عليها نقش فرس بحر.
وطبعاً هنالك المجوهرات الجميلة المتلألئة التي ستضيف مزيداً من التميز إلى أسلوبكم.

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سيدتي