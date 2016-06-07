MCM تحتفي بافتتاح ضخم لمتجرها وبمجموعتها لخريف 2016

احتفلت "ام سي ام" MCM العلامة الألمانية الفاخرة، بإعادة افتتاح متجرها الأول في دبي. ويسلّط المتجر الواقع في دبي الضوء على توسّع MCM في الشرق الأوسط.

ويسرّ "ام سي ام" MCM بعد هذا النجاح الذي حققته في السنوات الأولى التي تلت افتتاح متجرها الأول في العام 2011 الإعلانَ عن حفل الافتتاح الرسمي.

يقع المتجر في فاشن أفنيو في الطابق الأول من قسم المتاجر المترفة بدبي مول وهو يغطي مساحة 120 متراً مربعاً من الطابق المخصص للمتاجر بجانب العلامات العريقة الأخرى. يمتاز المتجر ببيئة وأسلوب حياة مستوحيين من ثقافة الشرق الأوسط ويتمتع بتصميم هندسي حيوي، مميز واستثنائي باستخدام عناصر ديكور مترفة وأصيلة، بحيث تسود أجواء دافئة تعكس حفاوة الضيافة وتستهوي الزبائن للبقاء في المتجر.

وتجدون في المتجر أحدث مجموعات هذا الموسم “Munich Epoque، التي تحاكي عراقةَ ميونيخ وإرثها الفني المترف، وتكشف النقاب عن المزيج بين السحر الباذخ والبساطة الأنيقة غير المتكلفة من خلال الأنماط المستوحاة من الأسلوب الباروكي والتي تترافق مع الألوان الناعمة وإنّما النابضة بالحياة.

وتحتوي لوحة الألوان على درجات اللون الأحمر والذهبي والأزرق الغامق ولون المغرة الصفراء تزخرفها تفاصيل جريئة مستوحاة من الحياة المبدعة النشطة في ألمانيا وإرثها الثقافي. كما تضفي الزخارف والألوان التي تتسم بها كامل المجموعة، والمستمدة من قصر ريزيدينز الكبير، على التصاميم نفحةً أصيلةً بطريقة بسيطة ودقيقة مع الحفاظ على روحها العصرية.

وتتميز المجموعة بتفاصيل وتقنيات مميزة تشمل التطريز اليدوي والبروكاد والشك بكريستال سواروفسكي وأبليكيه المخمل والأقمشة المشمعة.