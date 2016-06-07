بوتين: روسيا لم تتخل بشكل نهائي عن مشروع “التيار التركي”

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لم تتخل بشكل نهائي عن أي من مشروعي إمدادات الغاز “التيار التركي” أو “التيار الجنوبي”، وتحتاج فقط لموقف واضح من المفوضية الأوروبية كما ذكرت “سبوتنيك”.

وقال بوتين، اليوم الثلاثاء، في أعقاب مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو: “فيما يتعلق بطرق تصدير الغاز عبر قاع البحر الأسود، فهناك بعض الصعوبات ذات الطابع السياسي في تركيا، كما هو معروف. لكننا لم نتخل بشكل نهائي عن أي من المشاريع — لا عن “التيار الجنوبي”، ولا عن “التيار التركي”، نحن بحاجة فقط لموقف واضح من المفوضية الأوروبية، مفهوم بدقة، وهذا ليس موجودا بعد في أي من المشروعين”.