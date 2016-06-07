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محلب يبحث مع وزير الأوقاف أفضل السبل لحسن استثمار مال الوقف

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محلب يبحث مع وزير الأوقاف أفضل السبل لحسن استثمار مال الوقف محلب يبحث مع وزير الأوقاف أفضل السبل لحسن استثمار مال الوقف

صورة أرشيفية

استقبل المهندس إبراهيم محلب، مستشار الرئيس عبد الفتاح لشئون المشروعات، ورئيس لجنة إزالة التعديات على أراض الدولة، اليوم الثلاثاء، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة؛ لاستعراض أفضل السبل لحسن استثمار مال الوقف، ووضع خطة لحصره وتوثيقه، وإزالة جميع التعديات عليه، واسترداد جميع حقوقه لدى الغير.

وأكد الوزير – وفق بيان للوزارة – أن تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري مع السيد مستشار الرئيس لشئون المشروعات حتى إنهاء جميع هذه التعديات.

وشدد على أن مال الوقف لا يسقط بالتقادم، وأن المهندس إبراهيم محلب حريص على إدراج إزالة هذه التعديات في إطار عمل لجنة استرداد أراضي الدولة، وأن اللجنة والوزارة ستتخذان إجراءات حاسمة تجاه أي تعد أو تجاوز في حق مال الوقف، كما أن تم تشكيل لجنة لبحث أفضل سبل لاستثماره.

أ ش أ

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