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وفد المقاومة الشعبية الفلسطينية يجتمع مع المسئولين المصريين

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وفد المقاومة الشعبية الفلسطينية يجتمع مع المسئولين المصريين وفد المقاومة الشعبية الفلسطينية يجتمع مع المسئولين المصريين
اجتمع وفد حركة المقاومة الشعبية فى فلسطين برئاسة الأمين العام للحركة الشيخ أبوقاسم دغمش، مع المسئولين المصريين وذلك فى القاهرة، اليوم الثلاثاء، واستعرض الطرفان _بحسب بيان صحفى_ التطورات على الساحة الفلسطينية خصوصا فيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس.

وأكد الأمين العام للمقاومة الشعبية على مضاعفة الجهود المصرية مع فتح وحماس لتنفيذ ما تم التوقيع عليه فى القاهرة والالتزام بما جاء ببنود الاتفاق.

من جانبهم، أكد المسئولون المصريون على استعدادهم لمواصلة الرعاية المصرية للمصالحة الفلسطينية فى ظل جدية الطرفين لإنهاء الانقسام، وجدد أبوقاسم ترحيبه بالجهود المصرية المبذولة لتخفيف المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وبحث الطرفان الأوضاع فى قطاع غزة، إذ أبدى المسئولون المصريون اهتماما لتقديم مزيد من التسهيلات بما فى ذلك فتح معبر رفح، ووضع الشيخ أبوقاسم الأشقاء المصريين فى صورة الانتهاكات الصهيونية بحق المسجد الأقصى، استمرار الاستيطان فى الضفة الغربية، واعتقال الصيادين وتشديد الحصار المفروض على غزة.

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http://www.youm7.com/story/2016/6/7/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-82-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-/2751903

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