العبادى يقيل رئيس المخابرات ورؤساء 6 بنوك حكومية

أقال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الثلاثاء رئيس المخابرات والرؤساء التنفيذيين لستة بنوك مملوكة لداعش كلهم عينوا خلال حكم سلفه.

ولم يذكر العبادى سببا لإقالتهم. لكن رئيس الوزراء يسعى لتنفيذ إصلاحات لتحسين الاقتصاد والقضاء على الفساد وانعدام الكفاءة بالمؤسسات الحكومية فيما يهدف جزئيا لدعم عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مكتب العبادى فى بيان إنه أمر "بتعيين مدراء جدد فى كل من المصرف التجارى ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقارى والمصرف الصناعى والمصرف الزراعى وذلك بهدف تنشيط القطاع المصرفى والسير بالاستراتيجية الوطنية لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل وتنفيذ إطلاق القروض للمشاريع الصناعية والسكنية والتجارية للمواطنين بأفضل صيغة وحسب خطط الحكومة."

كما أصدر أمرا بإعفاء رئيس جهاز المخابرات الوطنى زهير الغرباوى من منصبه الذى يشغله منذ عدة سنوات.

وأمر العبادى أيضا بإحالة مدير عام شبكة الإعلام العراقى الحكومية محمد الشبوط إلى التقاعد.

وحل العبادى محل رئيس الوزراء السابق نورى المالكى فى 2014 بعدما أخفق الجيش وقوات الأمن فى وقف تقدم تنظيم داعش فى شمال وغرب العراق.

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