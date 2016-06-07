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عمان تنفى صيام أهالى قرية "وكان" 3 ساعات فقط فى رمضان

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عمان تنفى صيام أهالى قرية "وكان" 3 ساعات فقط فى رمضان عمان تنفى صيام أهالى قرية "وكان" 3 ساعات فقط فى رمضان
نفت وزارة السياحة العمانية، اليوم الثلاثاء، صحة ما تناقلته بعض الصحف بأن هناك قرية عمانية تصوم 3 ساعات فقط فى اليوم.

كانت بعض الصحف قد ذكرت أن ساعات النهار فى قرية "وكان" التى تبعد 150 كم عن العاصمة مسقط من بين أقصر ساعات النهار فى العالم، وأن الشمس هناك تشرق الساعة 11 ص، وتغرب حوالى 2:30 .

بينما أكدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان استحالة هذا الأمر، وحتى لو كانت هناك صعوبة فى رؤية الشمس فى بعض المناطق الجبلية فهذا لا يعنى أن الشمس لم تشرق".

يذكر أن القرية تقع فى ولاية نخل فى محافظة جنوب الباطنة على ارتفاع حوالى 2000 متر فوق سطح البحر، والطريقة الوحيدة للوصول إليها باستخدام الحمير والخيول والمركبات رباعية الدفع.

- قرية فى عمان يصوم أهلها 3 ساعات فقط

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