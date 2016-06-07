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محمد بن راشد يزور ضريح الشيخ زايد

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محمد بن راشد يزور ضريح الشيخ زايد محمد بن راشد يزور ضريح الشيخ زايد

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مساء اليوم ضريح المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه في مسجد الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبوظبي.

وقرأ سموه والى جانبه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم سورة الفاتحة على روح الراحل الكبير مترحما على روحه الطاهرة ومبتهلا إلى الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويجعل قبره بردا وسلاما وأن يسكنه فسيح جناته إنه قريب سميع مجيب الدعاء .. إنا لله وأنا إليه راجعون..

رافق سموه في زيارة الضريح معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من المرافقين.

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