محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان حكام الإمارات واولياء العهود

رفع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات واولياء العهود خالص التهاني والتبريكات مقرونة بالأمنيات الصادقة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .. داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية وان يحفظه ويرعاه ليمضي بدولة الامارات العربية المتحدة الى مزيد من الرقي والرفعة والتقدم.. مثمنين عاليا جهود سموه الدؤوبة والدائمة في اعلاء صروح النهضة الوطنية وتعزيز إنجازات مسيرة الخير والنماء والرخاء والتي بوأت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة رفيعة وجعلت منها نموذجا حضاريا في التسامح والتعايش والعطاء الإنساني.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر المشرف مساء اليوم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.

واستقبل سموهما في قصر المشرف في أبوظبي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

كما استقبل سموهما بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أولياء العهود ونواب الحكام.

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كلا من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة يرافقهم عدد من الشيوخ والمسؤولين.

حضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الشيخ أحمد بن سيف آل نهيان ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي.. وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين في الدولة.

وتبادل الجميع التهاني بحلول شهر رمضان الكريم راجين الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بالخير واليمن والبركات وأن يديم على بلادنا نعمة الرخاء والتقدم والأمن والأمان في ظل قائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وأدى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ صلاة المغرب جماعة .. بعدها تناول الجميع طعام الإفطار.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان استقبل في وقت سابق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حيث تبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلين الله

> عز وجل ان يعيده على دولة الامارات قيادة وشعبا بمزيد من التقدم والرقي والرفعة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.