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انتشال جثة سائق من ترعة الرياح البحيرى بعد سقوط سيارة من أعلى معدية

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انتشال جثة سائق من ترعة الرياح البحيرى بعد سقوط سيارة من أعلى معدية انتشال جثة سائق من ترعة الرياح البحيرى بعد سقوط سيارة من أعلى معدية
تمكن قبل قليل رجال الإنقاذ النهرى بالبحيرة برئاسة العميد جمال يس مدير الحماية المدنية من انتشال جثة سائق جرار نظافة بالوحدة المحلية بالبريجات بعد سقوط سيارة ملاكى من أعلى معدية البريجات بترعة الرياح البحيرى.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد جمال يس مدير الحماية المدنية بسقوط سيارة ملاكى هيونداى 79073 ملاكى المنوفية بترعة الرياح البحيرى، تمكن السائق من القفز من السيارة بينما غرق "محمد نصر الضو" سائق جرار نظافة بالوحدة المحلية بالبريجات كان يستقل السيارة أثناء عبور المعدية.

تمكن رجال الإنقاذ النهرى بالبحيرة برئاسة العميد جمال يس مدير الحماية المدنية من انتشال جثة المتوفى وجار تحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365