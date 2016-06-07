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رئيس الوزراء العراقي يقيل رئيس جهاز المخابرات ورئيس شبكة الإعلام من منصبيهما

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رئيس الوزراء العراقي يقيل رئيس جهاز المخابرات ورئيس شبكة الإعلام من منصبيهما رئيس الوزراء العراقي يقيل رئيس جهاز المخابرات ورئيس شبكة الإعلام من منصبيهما

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، إعفاء رئيس جهاز المخابرات الوطني ورئيس الإعلام العراقي محمد عبد الجبار الشبوط من منصبه وإحالته  إلى التقاعد.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت عن أن العبادي عين مصطفى الكاظمي مديرا عاما لجهاز المخابرات الوطني خلفا للفريق زهير الغرباوي، ورئيس شبكة الإعلام العراقي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن العبادي عين مدراء جدد في المصرف التجاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقاري والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي، وقال إن التغيير يأتي وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية ونهج الإصلاحات الشاملة.

وأوضح أن القرار يستهدف تنشيط القطاع المصرفي والسير بالاستراتيجية الوطنية لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل وتنفيذ القروض للمشاريع الصناعية والسكنية والتجارية للمواطنين في أفضل صيغة وحسب خطط العراقية.

وكان العبادي وافق منتصف شهر سبتمبر الماضي على مشروع قانون “إلغاء قانون مناصب نواب رئيس الجمهورية”، وأعلن حزمة إصلاحات ألغي بموجبها مناصب نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، ونوابه صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس، وتقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين وألغي مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الإنفاق الحكومي بسبب الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض النفط عالميا، وأطلق حزمة من الإصلاحات لمحاربة الفساد.

أ ش أ

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