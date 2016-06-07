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فينتورا مديرا فنيا لمنتخب إيطاليا بعد كونتي

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فينتورا مديرا فنيا لمنتخب إيطاليا بعد كونتي فينتورا مديرا فنيا لمنتخب إيطاليا بعد كونتي

أعلن كاريو تافاكيو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعيين جيامبيرو فينتورا مدرب تورينو الحالي مديرا فنيا للمنتخب بعد كأس أمم أوروبا "يورو 2016".

أنتونيو كونتي المدرب الحالي لإيطاليا يغادر عقب يورو 2016 المقامة بفرنسا وذلك ليتولى تدريب تشيلسي.

وصرح تافاكيو "اخترنا فينتورا لأن لديه جودة وبإمكانه تدريب المجموعة بطريقة جيدة".

ووقع فينتورا على عقد يمتد لمدة عامين مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وسيتقاضى بموجبه 1.3 مليون يورو في الموسم.

ومن المتوقع أن يختار فينتور مديره التقني ليكون مارشيلو ليبي المدرب الفائز ببطولة كأس العالم في 2006 مع منتخب إيطاليا.

وكان صاحب الـ68 عاما قد درب عدة أندية إيطالية مثل سامبدوريا وأودينيزي ونابولي وفيرونا وأخرهم تورينو الذي استمر معه منذ 2011 وحتى 2016.

شاهد إيطاليا:

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فيديو اليوم السابع

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