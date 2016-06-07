تشيلسي يعتذر لإيفا كارنيرو.. ويبدي ندمه

تقدم تشيلسي باعتذار رسمي لإيفا كارنيرو الطبيبة السابقة للفريق وذلك على خلفية الأزمة القضائية التي أثبرت مؤخرا بين الطرفين.

كارنيرو قبلت التسوية مع تشيلسي والمدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو اليوم، وفي أعقاب ذلك نشر النادي الإنجليزي اعتذارا لطبيبته السابقة.

وقال تشيلسي في بيانه الذي نشره عبر موقعه الالكتروني: "نود الاعتذار لإيفا ولأسرتها على ما حدث في الفترة السابقة".

وتابع البيان "النادي نادم على الظروف التي أدت إلى ما حدث وإلى رحيل إيفا كارينيرو عن تشيلسي".

وكانت المشكلة قد بدأت حين هرعت إيفا لعلاج إيدن أزار نجم تشيلسي على غير هوى مورينيو مدرب الفريق آنذاك، إذ كان الأخير يرى في تصرفها عجلة خلال لقاء سوانزي.

في رأي مورينيو أدى دخول إيفا كارنيرو لضياع فرصة هجمة على الفريق وتسببت في لعب تشيلسي منقوصا بلاعب في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

مورينيو وصفها بالعاهرة بحسب ما أقره في جلسة الاستماع، وقال في الإعلام إن طريقتها تدل على عدم فهمها لكرة القدم.

ولهذا جاء في بيان تشيلسي "نود التأكيد على أن قرار إيفا بدخول الملعب في تلك المباراة جاء بشكل احترافي يتماشى مع القوانين والقواعد وينتصر للأمان والحفاظ على اللاعبين".