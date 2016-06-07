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مؤتمر إبراهيموفيتش – أمطار فرنسا بكاء على رحيلي ومستقبلي يتحدد خلال ساعات

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مؤتمر إبراهيموفيتش – أمطار فرنسا بكاء على رحيلي ومستقبلي يتحدد خلال ساعات مؤتمر إبراهيموفيتش – أمطار فرنسا بكاء على رحيلي ومستقبلي يتحدد خلال ساعات

انتهى المؤتمر الصحفي للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش دون أن يعلن عن ناديه الجديد ليظل الجدل الدائر بشأن مستقبله مستمرا.

"إبرا" أعلن عن ماركة ملابس جديدة باسمه وتحدث عن الأسطورة الراحل محمد علي وعن رحيله من باريس سان جيرمان.

وكل ما يلي على لسان النجم السويدي:

"كان لدي الكثير من الأحلام، أحد هذه الأحلام أن أكون محاميًا، لا أمزح فقد رغبت بالفعل في مزاولة مهنة المحاماة"

عن تجربة باريس

"منذ أن غادرت باريس والمدينة تمطر بشكل مستمر، اظن أن تلك الأمطار بكاء على رحيلي"

"تركت باريس ولم أجدد عقدي لأنني حققت كل شيء معهم، أتطلع الآن لتحدْ جديد"

عن محمد علي

"محمد علي كان قدوة لي ومن الأبطال الذين ألهموني في حياتي، كان حلما لي أن أقابله"

عن مستقبله

"انت صحفي وتعلم أن الكل يقوم بتأليف أخبار عن مستقبلي، أنا مستمتع بذلك، فقط تحلى بالصبر وسأعلن عن فريقي الجديد خلال ساعات"

عن الفريق الذي يشجعه

"لا أستطيع الإجابة فهذا سؤال صعب سيضعني في ورطة، أنا فخور بجميع الفرق التي مثلتها ولعبت بقميصها"

وكان إبراهيموفيتش قد أصبح حرا للانتقال بالمجان لأي فريق بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان لكنه رفض الإفصاح عن مستقبله، كما قال أنه سيعلن عن فريقه الجديد اليوم 7 يونيو.

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