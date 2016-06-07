تفجير محمود عبد العزيز لوزارة الصحة في أحداث ” رأس الغول”

كتب : إنجي لطفى

تورط الفنان،محمود عبد العزيز،والذي يجسد إحدى الشخصيات خلال أحداث مسلسل ” رأس الغول” والذي يذاع حصريًا على شاشة النهار، حيث تورط في وقوع تفجير أمام وزارة الصحة عندما كان ينادي على الوزيرة، والتي تجسدها الفنانة، ناهد رشدي، ليعيد لها التابلت الخاص بها ،وإذ يرفع يده ماسكاً التابلت لإظهاره لها فيحدث انفجار مدوً يقع أمام وزارة الصحة،ويتسبب في تفجير سيارة الوزيرة التي كانت ذاهبة لتستقل سياراتها.

“رأس الغول” من تأليف وائل حمدي– شريف بدر الدين، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة محمود عبد العزيز ، ميرفت أمين ، فاروق الفيشاوي، لقاء الخميسي ، دوللي شاهين، محمد شاهين.

وتدور فكرته حول عمل اجتماعي درامي يأخذ بعض النكهات الكوميدية الطريفة، وذلك عبر قصة إنسان يكون بارع في تحقيق طموحاته عن طريق النصب، وأيضًا عبر وسائل أخري مشروعة وغير مشروعة.