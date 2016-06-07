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اليابان تبتكر طائرة بدون طيار بوزن 200 جرام

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اليابان تبتكر طائرة بدون طيار بوزن 200 جرام اليابان تبتكر طائرة بدون طيار بوزن 200 جرام

طائرة بدون طيار_أرشيفية

تمكن مهندسون يابانيون من تطوير طائرة بدون طيار خفيفة جدا إذ لا يتعدى وزنها 200 جرام، وتم اختبارها في جزيرة “كيوسيو” اليابانية التي تعرضت مؤخرا لزلزال مدمر، حسبما ذكر موقع “روسيا اليوم”.

وقام المركز الياباني لرسم الخرائط في طوكيو بالاشتراك مع معهد البحث العلمي والتقني للوقاية من الكوارث الطبيعية بإنشاء عدة نماذج تجريبية من الطائرات بدون طيار (الدرونات) الصغيرة الحجم والخفيفة الوزن.

وقد تم استخدام هذا النوع من الدرونات لأول مرة لأغراض تجريبية بغية مسح الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي وقع مؤخرا في محافظة “كوماموتو” في جزيرة “كيوسيو” اليابانية. ويمكن حمل الطائرة بدون طيار مع بطاريتها باليد إذ هي تزن 199 غراما تقريبا.

وتتميز الدرون بامتلاكها جهازا خاصا بتحديد المواقع والملاحة كما تم تزويدها ببوصلة وكاميرا تصوير، وهي قادرة على التحليق على علو يتراوح ما بين 20 و 30 مترا.

هذا وتستطيع الطائرة أخذ صور ثلاثية الأبعاد لأهداف أرضية مستعينة بالكاميرا المثبتة عليها ويتم التحكم فيها بواسطة الحاسوب.

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