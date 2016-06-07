خبير بيئي: ما تحتاجه لبنان قرار سياسي بعيد عن أصحاب المصالح

قال الخبير البيئي اللبناني الدكتور، ناجي قديح، إن الأزمة في لبنان لا تتمثل في حل مشكلة القمامة، وإنما تتمثل في وجود فساد في إدارة السياسات من جانب السلطة الحالية.

وأضاف قديح خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن الحكومة اللبنانية عجزت حتى الآن في توفير الحلول، والاستراتيجيات لوجود إدارة صحيحة للنفايات، وإعادة تدوير القمامة، قائلاً: “ما تحتاجه لبنان قرار سياسي بعيد عن أصحاب المصالح”.

وأوضح قديح أنه: “على مدى 9 أشهر لم نبخل كخبراء في مجال البيئة في تقديم الخطط والاستراتيجيات والمعالجات المتكاملة لأزمة النفايات، وإعادة تدوير القمامة، إلا أنّ الحكومة لم تأخذ بكل هذه المقترحات”.